Trigoria si svuota, ben dodici i giocatori che raggiungeranno le rispettive nazionali: Ghilardi, Mancini, Balerdi, Soulé, Castro, Mora, Pisilli, Lulli, De Marzi, Koné, Ndicka e Koulierakis. Resteranno a casa Cristante, Malen e Wesley ma i loro problemi fisici non preoccupano e al rientro col Como ci saranno. La lunga pausa permetterà a molti di tirare il fiato, circa venti giorni utili per riattaccare la spina. Una lunga pausa che sarà utile anche per Marten de Roon, arrivato nella Capitale - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - nelle battute finali del calciomercato e non ancora al 100% della condizione. È un soldato di Gasperini, conosce tutte le richieste dell'allenatore ma in queste prime gare non è ancora mai partito dal primo minu-to. Un po' per il turnover quasi mai attuato e un po' perché a Bergamo ha passato un'estate da quasi separato in casa collezionando zero minuti nelle prime due apparizioni con Sarri in panchina. Pian piano si sta ritagliando uno spazio nella Roma, ma dalla sfida col Como i giallorossi affronteranno un tour de force nel quale ci sarà bisogno di tutti.