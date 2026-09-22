Ognuno di noi ha bisogno di un Supereroe. Puoi essere un bambino, un ragazzo o un uomo navigato, ma quando vedi il pallone che rotola tutto si azzera. È il calcio bellezza, dove un gol ti cambia la giornata e una vittoria la settimana. Paulo sembrava veramente il Superman con il mantello che lo street artist Drugi ha realizzato alla Garbatella, nei pressi di piazzale Damiano Sauli. Volava sopra l'Inter, incurante della marcatura a uomo di Bastoni, rincorrendo Dimarco sulla fascia e scodellando palloni nell'area di Martinez che non avevano nulla da invidiare ad un paio di grandinate di fine estate che hanno colpito recentemente la nostra città. Mai - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - nella sua esperienza giallorossa Paulo aveva giocato così tanto nelle prime 5 giornate di campionato (ai quali vanno aggiunti i 90 minuti in Champions contro il Fenerbahce): ben 407 sui 450 disponibili, il 90,4%. Non aveva questa continuità da dieci anni, dal 2016-17, stagione nella quale vinse lo Scudetto. All'epoca segnava di più (attualmente è a secco da 8 mesi), oggi si diverte a mandare in gol Malen. Con una postilla: a molti non sarà passato inosservato il tiro di collo effettuato nel primo tempo contro l'Inter. Un segnale. Era da tempo che non ci provava, trincerandosi nella zona comfort del piatto a giro.