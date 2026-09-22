In venti. E allora ci sarà da lavorarci su, anche se poi di possibilità in questa sosta ce ne saranno poche a causa dei tanti impegni delle varie nazionali. Ma per arrivare a "giocare in venti", appunto, Gian Piero Gasperini dovrà far crescere soprattutto i nuovi, quelli che per un verso o per un altro devono ancora essere inseriti a ritmo pieno. In particolare Santiago Castro, Rodrigo Mora e Konstantinos Koulierakis, tre acquisti per cui la Roma ha investito oltre cento milioni di euro. E questo è proprio il doppio obiettivo di Gasperini: inserire i tre il prima possibile e contemporaneamente anche valorizzarli. Con Mora e Castro - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - il tecnico ci ha già provato, con Koulierakis di meno. Dei tre, però, l'unico che nelle sei partite disputate finora è partito titolare è proprio Mora (in campo dal via contro Fiorentina e Atalanta), che tra l'altro è anche quello che ha giocato più di tutti: in tutto 187 minuti (in media 37,4 nelle sue 5 presenze), contro i 105 di Castro (26,25 minuti di media in 4 gare) e gli appena 31 di Koulierakis (con una media di 15,5 in due partite). Gasp però è certo che presto arriverà anche il loro momento. Dal via, chiaramente, con la possibilità di potersi mettere davvero in mostra e dimostrare le rispettiva qualità. Castro in particolare finora è stato anche assai sfortunato, avendo colpito ben 4 legni. Presto toccherà a lui l'eredità di Malen, che inevitabilmente prima o poi dovrà riposare