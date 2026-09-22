Gilardino aveva 42 anni, Fabregas 37, quindi avrei avuto rispettivamente 6 e 11 anni in più di chi era pagato per dirmi cosa fare. Non sono leggende metropolitane, è la pura verità. Incredibile, ma vera. Pazzesca. Per tenermi in forma giocavo tutti i lunedì sera a calciotto, forse un po' lo sport dei pensionati, del dopo-lavoro, però mi divertivo e segnavo pure, un po' rotondetto, ma il mio stato di forma non era malaccio. Mica ci si dimentica di come si tocca un pallone, di come si calciano le punizioni o si fa un assist. Mi piaceva scherzare nelle interviste, prendere un po' per il culo qualche giornalista, come solo io so fare: 'Sono pronto per tornare'. Fatto sta che quella battuta l'hanno ascoltata tutti. E qualcuno si è fatto venire una pazza idea. 'Francesco, se sei pronto, allora torna per davvero'. I primi a farsi avanti sono stati i dirigenti del Genoa: 'Ma allora, la vuoi fare o no questa nuova esperienza?'.

Facevano sul serio. Ho preso del tempo - si legge nell'estratto del Libro 'Oltre' pubblicato dal Corriere della Sera - per decidere e ho cominciato a lavorare duramente. Calciotto del lunedì, tre sedute a settimana in palestra, due col fisioterapista, alimentazione sotto controllo. Via il pane, via i dolci, via tutto. Togliere i dolci è stata durissima. Marassi mi piaceva, è un bello stadio, all'inglese, con gente di passione che segue le partite attaccata al campo. Senti il fiato sul collo. E poi proprio contro il Genoa avevo giocato la mia ultima partita con la maglia della Roma, vedi il destino. Gilardino qualche WhatsApp me lo mandava: 'Allora?'. Ma si può giocare in una squadra che non sia la Roma? Dentro di me rimbombava forte la risposta esatta, provavo a non sentirla. Avevo 48 anni, okay, ma l'età in qualche modo si supera: si diventa più lenti, però il piede non invecchia, tutti concordi. La Roma era il punto. Non il problema, non lo sarà mai. Un tradimento sportivo non ha età, che siano 18 o 48 anni.