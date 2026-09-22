Gasperini fa la conta. In una Trigoria semideserta, ieri pomeriggio il tecnico ha guidato la ripresa degli allenamenti, nella prima seduta dopo Roma-Inter. È iniziata così la maxi sosta da tre settimane, con dodici romanisti che nelle ultime ore hanno lasciato la Capitale per raggiungere i ritiri delle nazionali. Dovevano essere in quindici, a dire il vero, ma piccoli problemi fisici di varia natura hanno frenato Cristante, Wesley e Malen. Tutti e tre, dopo qualche giorno di riposo, torneranno a disposizione - scrive Simone Valdarchi su 'Il Corriere della Sera' - di Gasperini, in vista di Como-Roma di domenica 11 ottobre. Il tecnico avrebbe trattenuto volentieri anche Koné, non al meglio della condizione, ma il francese ha risposto alla chiamata di Zidane. Ieri pomeriggio, per i pochi big rimasti a Roma, seduta atletica e di scarico per chi aveva giocato contro l'Inter. L'agenda prevede un allenamento al giorno fino a venerdì, prima di un fine settimana di riposo per tutti. Nelle due settimane successive, poi, Gasperini organizzerà un paio di amichevoli, coinvolgendo anche i giovani del vivaio.