Non solo Koné. La copertina di questa prima lunga sosta della stagione se la prende, inevitabilmente e meritatamente, il centrocampista francese dopo la doppietta all'Inter condita da una prestazione super. Ma dalla mediana la Roma ha già trovato cinque gol tra campionato e Champions mandando a segno tutto il reparto a parte De Roon, che ha un minutaggio notevolmente ridotto rispetto agli altri compagni. Due marcature per il francese e per Pisilli, che ha firmato i finali di gara con Fiorentina e Torino, una per Cristante all'esordio in Champions sul campo del Fenernahce. Cristante, il vizio del gol, l'ha sempre avuto ed è uno dei migliori tiratori dalla distanza della rosa, oltre all'ottima efficacia sui calci piazzati negli stacchi di testa. Nel frattempo a Trigoria da ieri sono ripresi gli allenamenti con pochi effettivi a disposizione e nell'attesa della ripesa ad oggi ancora lontana contro il Como. La Roma si gode il suo primato e i miglioramenti evidenti rispetto a un anno fa e in continuità rispetto alle ultime partite della scorsa primavera.