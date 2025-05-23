La Roma del futuro non sarà demolita ma subirà una ristrutturazione profonda. A immagine e somiglianza del nuovo tecnico che potrà beneficiare dei soldi della Champions qualora a Ranieri dovesse riuscire il miracolo. Tutto si deciderà in una notte che può arrivare a valere 50 milioni. Con la grande Europa, cambierà il mercato, i programmi e gli investimenti. Sarà un futuro più solido rispetto al presente nel quale alcuni protagonisti non hanno ottenuto i risultati sperati. Come Artem Dovbyk, che sa di essere in bilico: "Sta per arrivare un nuovo tecnico: se mi farà capire che sono importante per lui, allora ovviamente vorrò restare", ha spiegato durante il programma Football School. E se - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - a guidare la Roma sarà Maurizio Sarri, allora bisognerà rivoluzionare il pacchetto offensivo perché lui predilige attaccanti centrali capaci di attaccare la profondità e di partecipare alla manovra attivamente. Anche con Gian Piero Gasperini il centravanti avrebbe una funzione determinante. Ecco perché Artem è stato inserito nella lista dei giocatori che secondo Gasp dovrebbero essere allontanati. Investire su un attaccante prolifico è una delle priorità della nuova Roma. Come quella di un esterno destro che prenda il posto di Celik, un nuovo centrocampista versatile che sappia inserirsi tra le linee e impostare, e probabilmente anche un nuovo centrale che possa far rifiatare Mancini. Sempre se Ndicka non sarà ceduto in nome del fair play finanziario, a quel punto di difensori ne serviranno due.