Roma, su Zaniolo c’è anche l’Hoffenheim ma Nicolò vuole restare in Italia

Un nuovo club si iscrive alla corsa per Nicolò Zaniolo secondo quanto riporta oggi il Messaggero: si tratta dell'Hoffenheim, interessato alle prestazioni del classe '99 così come Tottenham, Juve e Milan. Il club tedesco si è fatto vivo in queste ore interessandosi al prezzo di Zaniolo. Le possibilità che il talento della Roma finisca in Bundesliga però, sono limitate e non solo perchè l'Hoffenheim non è di certo tra i sogni dei migliori calciatori europei: Nicolò preferirebbe, in caso di addio ai giallorossi, rimanere in Italia.