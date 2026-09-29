Concluso un iter - quello approvativo - se ne apre subito un altro, quello per arrivare alle ruspe. Per il progetto della Roma di realizzare lo stadio a Pietralata ieri è stata una giornata storica: via libera al progetto definitivo. stadio da più di 60mila posti; due parchi verdi; tre passerelle ciclo pedonali; parcheggi auto, moto e bici; miglioramenti al trasporto pubblico. Ci sono i paletti fissati dalla Uefa. per gli stadi che si candidano, come Pietralata, a ospitare gli Europei di calcio del 2032. Per rimanere in corsa come sede, l'opera deve essere cantierabile per marzo 2027. La clessidra, quindi, servirà soltanto a contare il tempo necessario ai tecnici incaricati dalla Roma per la redazione del progetto esecutivo. Ci si aspetta che la Roma depositi il progetto più o meno in 4 mesi. Una volta depositato il progetto esecutivo tornerà in campo la figura del commissario straordinario Massimo Sessa che, utilizzando i poteri conferitigli dalle norme speciali, pubblicherà subito l'ordinanza per bandire la gara d'appalto. Se, come da previsioni, dovesse esserci in gara solo l'As Roma, la partita si chiuderà in pochissimi giorni con la conferma del vincitore. I tempi previsti per la costruzione sono di circa 30 mesi. Facendo i conti, scrive Fernando Magliaro su Il Messaggero, e allargando non poco il cronoprogramma, se i cantieri partissero il 1 giugno 2027 dovrebbero chiudersi il 1 dicembre 2029, abbondantemente in tempo per gli Europei di calcio il cui inizio è a giugno 2032. Il progett balla intorno al miliardo e 377 milioni, Iva inclusa. Scorporata l'Iva, siamo a poco più di un miliardo. Il calcolo dell'indotto è sviluppato nell'analisi sulla stima degli impatti socioeconomici dell'opera. Fra impatto indiretto globale (375 milioni di euro), l'effetto moltiplicatore (1 miliardo e 254 milioni); quello fiscale che si basa sull'aumento delle tasse (altri 385 milioni) e i 462 milioni dell'impatto indotto, la cifra totale supera i 3,3 miliardi di euro.