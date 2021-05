Roma, l’obiettivo prima degli addii

Fonseca saluta ma vuole la Conference: "Porterò sempre nel cuore questi colori"

Partiamo dall'obiettivo minimo, misero (a cui la proprietà tiene in ogni caso) ma pur sempre un obiettivo, l'ultimo il solo, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, il piazzamento al settimo posto che vuol dire Conference League. La Roma ha due punti in più della concorrente Sassuolo che ospita la Lazio. Con vittoria o pareggio la squadra di Fonseca si qualifica in Europa, in caso di pari punti in classifica invece sarà differenza reti e al Sassuolo servirà a vincere con 5 gol di scarto. Fonseca, dopo un anno molto modesto, non vuole certo lasciare a Roma all'ottavo posto. Di giocatori a disposizione ne ha pochi ma quelli che ha dovrebbero bastare per non andare incontro a brutte figure contro una squadra che il suo scudetto, la salvezza, l'ha appena vinto. A salutare non sarà solo Fonseca che lascia senza rancore, anzi "Non ho ottenuto risultati ma ho costruito grandi rapporti con le persone e per me è importante. E' stato un grande orgoglio essere allenatore della Roma ho imparato molto qui, porterò il club e i tifosi nel cuore".