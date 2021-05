Roma, la testa è già alla coppa

Le ragazze giallorosse sconfitte 1-0 al Tre Fontane dalla Juve. L'obiettivo ormai è la finale del 30 a Reggio Emilia contro il Milan

La testa della Roma è alla finale di Coppa Italia. Ed è giusto così, perché senza obiettivi in campionato, il pensiero non può che essere già proiettato al 30 maggio, quando a Reggio Emilia le giallorosse si giocheranno il trofeo contro il Milan. Al Tre Fontane passa quindi la Juve, già campione d'Italia da una settimana, che continua a vincere: percorso netto quello della formazione di Guarino, che acciuffa la ventunesima affermazione in campionato in altrettante partite grazie alla rete di Barbara Bonansea arrivata al 7' del secondo tempo. Cross di Maria Alves e botta al volo dell'attaccante, prima donna ad entrare nella squadra di Mino Raiola, ricorda Giuseppe Mustica su "Il Messaggero". La sconfitta non brucia più di tanto, c'è da dirlo. La Juve dalla sua aveva la motivazione di chiudere la stagione vincendole tutte e le manca davvero l'ultimo passo. La Roma ad un certo punto si è quasi risparmiata. Non ha rischiato nulla Bavagnoli, nemmeno quando un pestone ha messo fuori causa Giugliano nella ripresa. Subito sostituita la numero 10 giallorossa, c'è altro a cui pensare in questo momento. La gara contro il Milan di Maurizio Ganz potrebbe diventare storica: in un colpo solo potrebbe regalare il primo trionfo alla squadra femminile ma anche il primo trofeo per i Friedkin da quando, nello scorso agosto, hanno messo piede nella Capitale.