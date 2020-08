Roma, la prima “trasferta” il 9 a Frosinone

La Roma non si è allenata ieri pomeriggio, non ha certezze se potrà scendere in campo oggi (dipenderà dall’esito del secondo tampone)ma ha già fissato due amichevoli per le prossime settimane, in attesa dell’inizio della stagione, previsto per il 19 settembre (il 2 conosceremo i calendari), come riporta Il Messaggero.

Il club, dopo aver annunciato la sfida contro il Benevento di Pippo Inzaghi il 5 settembre (a Trigoria), ieri ha fatto sapere che il secondo test sarà il 9 dello stesso mese alle ore 18 contro il Frosinone, che si disputerà allo stadio “Benito Stirpe” a porte chiuse.

La Roma ha in programma altre due amichevoli da fare entro l’inizio del campionato, entrambi in Italia. Sono in via di definizione.