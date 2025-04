Roma-Juventus, Ranieri sa tutto

Chissà cosa faceva Claudio Ranieri la sera dello scorso primo di settembre. Faceva caldo e forse era ancora nella sua reggia in Calabria, pensando alla pensione dorata e meritata dopo gli anni trascorsi in giro per i campi di calcio di tutta Europa. Di sicuro, avrà visto Juventus-Roma, la partita dei tecnici innovatori, da una parte Thiago Motta, dall'altra Daniele De Rossi. Non un granché poi - scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero - quella sera: 0-0, senza sfiorarsi troppo. La Roma, la Juve, in fondo sono i suoi due amori, o forse proprio due amori no: semmai uno, la Roma. La Juve sì, l'ha allenata, da professionista qual è, ma quel sentimento così puro ed esclusivo lo ha dedicato alla squadra della sua città e, come da lui stesso ammesso, a Cagliari, altro luogo del cuore. Quant'è cambiato da settembre a oggi sia per la Roma sia per la Juve. Sono crollate le ambizioni: i bianconeri non lottano più per lo scudetto, i giallorossi hanno vissuto tre fasi, dall'evitare la retrocessione al sogno Europa League e ora Champions, che poi quest'ultimo, traguardo del primo giorno. Claudio a novembre ha dovuto interrompere il riposo per andare in soccorso della Roma (e siamo alle solite); Motta invece, il riposo, lo ha appena cominciato dopo mesi di contraddizioni e uno spogliatoio bollente che lo ha rigettato; De Rossi, a riposo, già si è stancato di starci e non vede l'ora di tornare in pista.