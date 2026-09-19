Niente gerarchie, niente titolarissimi. Era stato chiaro qualche giorno fa Gian Piero Gasperini prima di Torino-Roma e non cambia idea neanche per il big match di questa sera contro l'Inter. Gioca chi sta meglio e per battere i campioni d'Italia in carica c'è bisogno di una mossa a sorpresa. Il jolly che il tecnico è intenzionato a pescare dal mazzo è Pisilli, che ha già segnato due gol in campionato. Il ballottaggio è aperto con Soulé, ma Niccolò parte davanti e può affiancare Dybala. In mezzo al campo oltre al solito Cristante spazio a Koné che torna dal primo minuto dopo la panchina di lunedì. Sulle fasce Gasp scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime ore, la tentazione è schierare Wesley sulla destra per contrastare Dimarco ma il brasiliano dovrebbe partire a sinistra. A destra fiducia a Lulli. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Hermoso non è al meglio. La caviglia fa meno male e ieri si è allenato in gruppo, ma lo spagnolo può rimanere fuori per precauzione. Pronto al suo posto Balerdi che ha conquistato tutti in questo inizio di stagione ed ha dimostrato di poter giocare sia al centro della difesa che sul centrosinistra. Al suo fianco Ndicka e Mancini davanti al solito Svilar.