Avanti, con criterio ma senza paura. Roma-Inter può diventare lo spot del calcio che stiamo cercando. Nella sfida dell'Olimpico si affrontano non soltanto le due capoliste della Serie A a punteggio pieno ma anche gli attacchi migliori. O forse è proprio quello, finalmente, il nesso di causa/effetto. Dodici gol ha prodotto Gasperini, altri tredici Chivu. La Roma, al secondo anno di Gasp, ha visto impennare le azioni del gol da 3 a 12, garantendosi un +3 in classifica. Quanto all'Inter, che già garantiva una discreta abbuffata agli esordi di Chivu, è la più prolifica del gruppo a quota 13: con 2 gol segnati in più ha fissato addirittura un +6 nel borsino dei punti. L'incremento nel primo caso si può spiegare comodamente con il recupero di Dybala e soprattutto l'innesto di Malen. La costanza nel rendimento offensivo, in casa dei campioni d'Italia, è invece frutto dell'enorme ricchezza di opzioni e soluzioni: nell'In-ter hanno già segnato in 9 e altri arriveranno presto al bersaglio. Lo scrive Roberto Maida su La Gazzetta dello Sport. Roma e Inter giocano entrambe con la difesa a tre ma non potrebbero essere più diverse nell'identità, eppure si stanno dimostrando egualmente efficaci nella proposta. Gasperini sfrutta il suo terminale Malen, nell'arsenale di Chivu nessuno ha segnato più di 2 gol. La Roma aggredisce uomo contro uomo a tutto campo, soffocando le idee dell'avversario; l'Inter ha alzato il ritmo e aumentato le pressioni alte, nell'obiettivo di verticalizzare in fretta, ma continua a sfruttare anche la qualità del palleggio per stordire le rivali. Nella storia della Serie A Roma-Inter è stata la massima espressione del gol: 540 reti in 186 incroci (235 la Roma, 305 l'Inter), alla media ragguardevole di 2,9 per partita.