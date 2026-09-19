Partire da dietro, ma con un chiodo fisso in testa: sorpasso. Questa sera, in caso di successo della Roma, aumenterebbero il morale, l'autostima, la voglia di poterci credere davvero. "L'Inter è più forte, lo ha dimostrato in questi anni. Più forte non solo della Roma, ma di tutte", le parole di Gasperini testimoniano proprio questo. Stasera è un esame, il primo vero, subito tosto. Perdere, invece, non comprometterebbe di certo la classifica, di certo riporterebbe un po' tutti sulla terra, гіcalcolando gli obiettivi, definendo quelli reali e quelli possibili. Per ora prevale la voglia di volare, nonostante tutto. Di sognare, dunque. L'entusiasmo non è un problema per il tecnico della Roma: "È un'energia positiva che va raccolta. Poi è chiaro che ci sono i risultati e le partite, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, il rischio di deprimersi. Servirà grande lucidità". Lo scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Quella di stasera, intanto, è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi), effettuato il maggior numero di tiri in porta (32 i milanesi e 31 i capitolini) e toccato più palloni in area avversaria (183 la Roma e 177 l'Inter). Di diverso, i dati della difesa: la Roma è una delle tre formazioni ad aver subito meno reti in questo avvio di stagione nei 5 maggiori campionati europei (solo 1 rete concessa, al pari di Arsenal e Friburgo). Dopo tante delusioni contro l'Inter, compresa anche la stagione (cinque partite in tutto, in realtà) nella quale l'ha guidata, Gasp può tagliare il traguardo del-la trecentesima vittoria in serie A. E non sarà facile, visti anche i precedenti. Ma la Roma vuole essere all'altezza.