Roma, idea Dodò per sostituire Celik sulla fascia destra

Due brasiliani sulle fasce per aumentare il tasso di imprevedibilità. Un’idea di mercato, un desiderio di Gasperini per alzare il livello qualitativo e la propulsione sulle fasce laterali. Secondo il Messaggero il tecnico vorrebbe avere Dodò, terzino brasiliano di 27 anni della Fiorentina. La Roma, con l’addio di Celik, è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra e tra gli obiettivi ci sarebbe proprio il viola ormai in rotta con l'ambiente.