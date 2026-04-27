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Roma, idea Dodò per sostituire Celik sulla fascia destra

Roma, idea Dodò per sostituire Celik sulla fascia destra - immagine 1
Gasperini potrebbe avere due fasce tutte brasiliane per la prossima stagione
Redazione

Due brasiliani sulle fasce per aumentare il tasso di imprevedibilità. Un’idea di mercato, un desiderio di Gasperini per alzare il livello qualitativo e la propulsione sulle fasce laterali. Secondo il Messaggero il tecnico vorrebbe avere Dodò, terzino brasiliano di 27 anni della Fiorentina. La Roma, con l’addio di Celik, è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra e tra gli obiettivi ci sarebbe proprio il viola ormai in rotta con l'ambiente.

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