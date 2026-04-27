Due brasiliani sulle fasce per aumentare il tasso di imprevedibilità. Un’idea di mercato, un desiderio di Gasperini per alzare il livello qualitativo e la propulsione sulle fasce laterali. Secondo il Messaggero il tecnico vorrebbe avere Dodò, terzino brasiliano di 27 anni della Fiorentina. La Roma, con l’addio di Celik, è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra e tra gli obiettivi ci sarebbe proprio il viola ormai in rotta con l'ambiente.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma rassegna stampa il messaggero Roma, idea Dodò per sostituire Celik sulla fascia destra
rassegna stampa
Roma, idea Dodò per sostituire Celik sulla fascia destra
Gasperini potrebbe avere due fasce tutte brasiliane per la prossima stagione
© RIPRODUZIONE RISERVATA