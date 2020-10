Roma, gli spagnoli al ballo di Coppa

Fonseca vede il Milan (lunedì) e in mezzo (domani) deve cominciare bene l’Europa League. Turnover, sì, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, ma con moderazione, senza troppi stravolgimenti.

Qualcuno dovrà riposare (almeno uno tra Pedro, Mkhitaryan e Dzeko, ad esempio), qualcuno dovrà farlo per forza (Mancini è squalificato). Qualche spazio si libera, insomma, e c’è una fila di spagnoli pronta a infilarsi. La vetrina ingolosisce. Il primo a sperare è Villar, e come lui Carles Perez e Borja Mayoral. Sicuro di rientrare è Pau Lopez, che a quanto pare, è il portiere di coppa designato.

Questa Europa League per il portiere deve essere l’occasione per rialzare la testa, mentre in campionato si tenta di scalare la Champions League. Là davanti non è il caso di puntare sempre su calciatori ultratrentenni, come Mkhitaryan e Pedro, seppure fondamentali per la squadra: Carles Perez e Villar si fanno largo, aspettano e sperano.

Villar lo scorso anno, arrivato a gennaio, ha partecipato a undici partite con la maglia della Roma, due di queste proprio in Europa League e mai da titolare. Sette minuti con il Gent e 12 con il Siviglia, presenze non indimenticabili. In campionato, invece, il giovane spagnolo ha collezionato nove presenze, due volte da titolare, una prima del lockdown (a Cagliari) e una dopo (a Torino contro la Juventus). E’ il momento di responsabilizzarlo e di capire le sue reali qualità per una partita intera, vera. Appare sicuro l’impiego di Carles Perez, che domenica ha stupito tutti con un gran gol al Benevento. Lui l’Europa, con la maglia della Roma, l’ha già assaggiata nella passata stagione, con la rete all’esordio contro il Gent lo scorso 20 febbraio all’Olimpico. Carles è l’alternativa a Pedro sia se Fonseca adotterà (molto probabilmente) il 4-2-3-1 come con il Benevento, sia nel 3-4-2-1. Il gol di domenica è piaciuto anche in Spagna.

Sempre a proposito di Spagna, in vetrina c’è anche Mayoral, che sogna la maglia di Dzeko. L’ex Real ha giocato solo uno spezzone domenica, avrà le sue chance e potrebbe cominciare proprio domani. Dzeko (e non solo lui) va preservato per la partita contro il Milan (la prima svolta della stagione).