Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Rifiutare 100 milioni per Svilar e Wesley? È una cifra importante, non sei il Real Madrid o il Barcellona. Non credo che alla Roma sia arrivata un’offerta del genere, poi vedremo”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Ad oggi non ci sono aggiornamenti rispetto a ieri per la pista Soulé. Faccio fatica ad immaginare che un ragazzo della sua età vada già a giocare in Arabia. La ritengo una pista difficile. La Roma può puntare alla cessione di un solo giocatore, ovvero Koné, sommato a partenze minori. Mi stupisce che nessun club di Premier voglia un profilo come il francese, sicuramente c’è stato l’interesse dell’Atletico Madrid”

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Salvo sorprese rinnoveranno Celik, Dybala e Pellegrini. Mancini è un po’ infastidito per il ritardo nel prolungamento ma la firma arriverà. Soulé è il giocatore in vetrina che si divide tra Germania e Arabia Saudita, preferirebbe andare in Bundesliga ma ad oggi non sono arrivate offerte ufficiali. È molto difficile che la Roma riesca a raggiungere i 50 milioni di plusvalenza".