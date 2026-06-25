La Premier League chiama la Roma, ma i giallorossi alzano un muro. Nei giorni scorsi sono arrivate due offerte per Wesley e Svilar, due profili considerati incedibili da parte della società e soprattutto da Gasperini. Il Chelsea - prima di virare su Palestra - aveva messo sul piatto circa 50 milioni di euro per il brasiliano, offerta subito spedita al mittente così come successo col Manchester City che già la scorsa estate aveva messo gli occhi su Wesley. I Blues avevano bussato alle porte di Trigoria anche per Svilar, sempre 50 i milioni offerti e la risposta della Roma non è cambiata. Un doppio 'no' - scrive Il Corriere dello Sport - dal valore totale di 100 milioni. Un segnale per le squadre in giro per l'Europa: i giallorossi non svenderanno i gioielli. In uscita rimangono Soulé e Koné.