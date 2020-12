Roma, Eusebio sulla strada Champions

Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni e la sconfitta dei bianconeri ieri sera a Torino, ora Napoli, Juve e Roma creano assembramento in zona Champions, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Questa sera la Roma scende in campo virtualmente quinta. Contro il Cagliari dell’ex Di Francesco non c’è risultato diverso dalla vittoria. L’abruzzese dopo un terzo posto in campionato, una semifinale di Champions è stato esonerato nel secondo anno dopo l’eliminazione contro il Porto per un clamoroso rigore non dato per fallo su Schick al 120esimo. Del portoghese domenica scorsa ha stupito una frase: quella del secondo tempo “giocato da ragazzini“.

Ieri in conferenza stampa ha precistao: “La squadra ha capito quello che volevo dire, abbiamo analizzato tutto. Quando sbagliamo, sbagliamto tutti, principalmente io“. Questa sera vuole confermare il trend che lo vede sempre vincente contro squadre dall’undicesimo posto in giù. Il momento è ancora delicato e un chiarezza, forse, potrà farla il nuovo dg Pinto anche se il suo arrivo rischia di slittare per aver contratto il Covid.