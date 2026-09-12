In un debutto europeo tutto sommato più che sufficiente, c'è un termine utilizzato da Gasperini nella notte di Istanbul che ha colpito più degli altri: vulnerabilità. Sì, la Roma modello Superman, quella arrembante, devastante ed entusiasmante delle prime uscite stagionali, ha scoperto, in alcuni frangenti, di avere a che fare con la propria kriptonite. Propria perché deriva sì dal valore degli avversari di turno ma il tecnico - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - ha l'ha ricollegata perlopiù a dinamiche interne: "Facciamo più errori quando siamo schierati. Ci sono dei momenti della gara nei quali siamo più vulnerabili". Rimodellando a suo piacimento l'aforisma di Agatha Christie, l'allenatore ha parlato nel post-gara di "due indizi che fanno una prova", bypassando la possibilità che i gol presi in avvio di ripresa con Atalanta e a Fenerbahce possano trattarsi di una mera coincidenza come voleva la scrittrice. Forse, trattandosi di calcio, è meglio così. Preferibile infatti intervenire subito, porre rimedio a quello che rischia, con il tempo, di trasformarsi in un limite, vanificando quanto di buono la squadra propone. Più che l'aspetto mentale, sul quale sarebbe più semplice intervenire, la sensazione è che il tecnico si riferisca a qualcosa nei meccanismi difensivi che va registrato. O ritrovato. Del resto la Roma attuale è diversa da quella della passata stagione: oggi è sempre più di matrice gasperiniana, gioca con un baricentro più alto, non disdegna nemmeno il possesso palla sempre finalizzato alla verticalizzazione. In occasione del gol subito l'altra sera da Brown, Gasp non si è nascosto: "Siamo usciti male ma succede quando siamo bassi rispetto a quando giochiamo nella loro metà campo. Lo abbiamo poi ripetuto in altre occasioni".