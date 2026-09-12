"Con lui in campo siamo sicuramente più forti". L'investitura era arrivata prima della sfida di Istanbul, quando Gian Piero Gasperini ha parlato così di Paulo Dybala, il gioiello della sua Roma. Rincarando poi la dose anche subito dopo la gara, quando la Joya ha giocato ancora una volta per tutti e 90 i minuti. "Ha fatto una partita straordinaria, per qualità e continuità. Faccio fatica a ricordare un solo pallone che abbia perso nel corso della partita, forse uno a metà campo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. In mezzo a tanti giocatori forti probabilmente lui è il più forte". Anche perché Dybala ha trovato un rendimento che prima in giallorosso non ha mai avuto. "Ha trovato continuità sia in allenamento sia in partita. Ha completato la preparazione senza problemi, cosa che non gli succedeva da anni", ha detto ancora il tecnico della Roma. Ed infatti in queste prime quattro partite della stagione della Roma Dybala ha giocato tutta la gara contro Atalanta e Fenerbahçe e quasi tutta contro Fiorentina e Lecce. In tutto 343 minuti, con una media complessiva di 85,75 minuti. Per intenderci, nei suoi cinque anni romani solo nella prima stagione, la 2022/23, si è avvicinato a questo minutaggio nelle prime 4 partite dell'annata romanista, con una media di 75,5 minuti. Poi è crollato: 32,75 l'anno dopo (anche se la gara con la Salernitana l'aveva saltata per squalifica, out invece contro il Milan), 50,5 nel 2024/25 e addirittura 26,5 nella stagione scorsa (dove giocò solo 16 minuti con il Bologna, un tempo contro Pisa e Torino, saltando infine il derby). Insomma, quello attuale è un Dybala mai visto, almeno in giallorosso. Per ritrovare una stagione in cui iniziò giocando più di oggi bisogna risalire addirittura al 2016/17, quando con la maglia della Juventus mise insieme due minuti in più, in tutto 345, giocando in campionato 84 minuti contro la Fiorentina, 88 con la Lazio e 87 con il Sassuolo, aggiungendo poi gli 88 con il Siviglia in Champions.