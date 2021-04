Roma, è finito il campionato

La Roma, inchinandosi al Torino (3-1), esce di scena in campionato, rinunciando all’inseguimento delle big. Adesso il 4° posto è lontano 8 punti e con 7 partite ancora a disposizione sembra irraggiungibile. Fonseca, del resto, la sua scelta l’ha fatta da tempo, privilegiando l’Europa League chiamandosi fuori dalla corsa alla zona Champions, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Fonseca guarda al minutaggio e soprattutto alla stanchezza, mettendo in secondo piano il match contro il Torino e preservando qualche interprete per la volata in Europa League.

L’esempio più chiaro è il riposo concesso a Mancini. Risparmiato Pau Lopez, ecco poi Mkhitaryan all’inizio della ripresa e a seguire Diawara, Karsdorp, Dzeko e Pastore. Mayoral fa subito centro e la Roma va in vantaggio al 1° tentativo. Ma il centravanti deve aspettare per festeggiare il 15° gol stagionale (8 in campionato e 7 in coppa): l’arbitro Massa annulla per fuorigioco, il Var Guida convalida perché Bremer tiene in gioco l’attaccante, smarcato di tacco da Pedro.

Il ribaltone granata è, comunque, annunciato. Ansaldi va al cross sotto lo sguardo di Reynolds, Cristante è fuori posizione e Mirante esce a vuoto. L’ex giallorosso Sanabria, 2 presenze e nessuna rete nella stagione 2014-2015, incorna di testa e pareggia con il suo 8° gol (5° da granata) nelle sue ultime 9 gare di campionato. Il suo sostituto Zaza completa la rimonta in meno di un minuto. Lancio di Mandragora, Belotti lascia sul posto Fazio e calcia centrale, Mirante respinge male e Zaza segna a porta vuota. Come Rincon ad inizio recupero, con Belotti che, sotto lo sguardo interessato di Pinto, ruba la palla a Fazio e regala al compagno il tris. La Roma, scomparsa nella ripresa, subisce il 3° gol in inferiorità numerica (47 reti per l’undicesima difesa del torneo). Espulso Diawara (doppia ammonizione): Massa esagera a punirlo con il 1° giallo e persevera con il 2° perché Zaza fa fallo prima di essere atterrato dal centrocampista.