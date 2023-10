Roma, Conte apre: “Sì, mi piacerebbe”

Antonio Conte si candida per un posto nella Roma. José Mourinho è ormai promesso all'Arabia Saudita per una cifra impareggiabile (si mormora di 120 milioni di euro in due anni) e il suo rinnovo in giallorosso è praticamente escluso: "Un suo arrivo rappresenterebbe un altro enorme salto di qualità sotto tanti aspetti", ha detto Carlo Nohra, responsabile della Saudi Pro League. Il contratto scadrà a giugno 2024 e i Friedkin non lo hanno mai chiamato per intavolare una trattativa per il proseguimento del rapporto, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Inoltre, stanno già lavorando per portare a Trigoria un successore alla sua altezza e che non faccia rimpiangere lo Special One. Difficile, ma non impossibile. Perché alla fine quello che interessa alla piazza sono le vittorie e chi meglio di Antonio Conte può perseguire un obiettivo così ambizioso. Mourinho c'è riuscito il primo anno e ha sfiorato il bis nel secondo. Il terzo è ancora un'incognita, ma lasciare la squadra con una qualificazione in Champions sarebbe una chiosa perfetta alla sua avventura nella Capitale. A quel punto, Conte potrebbe lavorare con la squadra sin dall'estate in un ambiente che lo ha sempre attratto: "Mi piacerebbe allenare la Roma o il Napoli, sono due piazze che vorrei vivere per la passione che espri-mono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza", ha detto al programma "Belve" condotto da Francesca Fagnani. L'ex ct della Nazionale era tra i nomi accostati ai partenopei per subentrare a Rudi Garcia, ma la trattativa non è andata in porto: “Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima”.