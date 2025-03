Roma, c’è speranza anche senza Joya

Sgomberiamo subito il campo dagli equivoci: chi ha Dybala se lo tiene stretto. E come diceva il vecchio Mou, "un conto è la Roma con Paulino, un altro senza". Detto ciò - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - la Roma dovrà farne a meno per le ultime 9 gare di campionato. Quelle decisive per ambire ad un posto in Champions che potrebbe fare tutta la differenza del mondo nella programmazione della prossima stagione, Gasperini o non Gasperini. La premessa, quindi, è che il valore tecnico dell'argentino e, ultimamente anche di leadership, non si discute. Tuttavia in stagione la Roma ha già dovuto fare a meno della Joya. E non poche volte. Il paradosso vuole che spesso è riuscita a fare addirittura meglio. Il grafico qui sopra illustra le 7 partite nelle quali Paulo è rimasto ai box per infortunio o semplice riposo. E i risultati non sono proprio da buttare: 4 vittorie, due pareggi e una sconfitta, quella con il Bologna,