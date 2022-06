Roma, boom di tessere: raggiunta quota 30 mila

L’entusiasmo non si placa: la Roma abbatte il muro dei 30mila abbonati, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero. Non accadeva da 18 anni: era il 2004 e il club stava ancora raccogliendo i frutti dello scudetto vinto: 47.039. Un obiettivo che i Friedkin contano di raggiungere a medio termine, considerando che l’ultima campagna prima del Covid aveva fatto registrare poco più di 21mila abbonati.