Roma, basta un lampo

Sin dall'inizio la Roma ha regalato le sensazioni positive dispensate in estate. Mourinho ha deciso di mandare contemporaneamente in campo i Fab Four e sono stati proprio i giallorossi a comandare la partita. Nella prima mezz'ora Zaniolo ha tre occasioni, ma non è riuscito a segnare. La Salernitana è comunque viva e spaventa Rui Patricio con un tiro dalla distanza di Bonazzoli. I capitolini continuano ad attaccare e alla fine è Cristante a sbloccare il match. Poco dopo Dybala ha l'occasione per segnare lo 0-2, ma colpisce clamorosamente il palo.