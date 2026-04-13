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Roma-Atalanta, Wesley e Mancini ci provano. Più indietro Koné e Dybala

Roma-Atalanta, Wesley e Mancini ci provano. Più indietro Koné e Dybala - immagine 1
Difficile immaginarseli in gruppo tra oggi e domani, ma nei prossimi giorni torneranno a completa a disposizione. Per il francese invece c'è meno ottimismo
Redazione

La Roma riprende gli allenamenti verso l’Atalanta: out Pellegrini, possibile recupero per Mancini e Wesley, più indietro Koné e Dybala. Il weekend di riposo concesso da Gasperini è già alle spalle e da oggi pomeriggio la Roma torna ad allenarsi per preparare la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato alle 20.45. Come riporta Daniele Aloisi su il Messaggero il tecnico dovrà rinunciare a Pellegrini per circa un mese, ma questa settimana spera di recuperare Mancini e Wesley. Difficile immaginarseli in gruppo tra oggi e domani, ma nei prossimi giorni torneranno a completa a disposizione. Il brasiliano ha già iniziato a correre sul campo, ma ha preferito non accelerare i tempi per evitare ricadute. Meno ottimismo per Koné, che proverà in extremis a strappare la convocazione, nonostante il suo rientro sia più probabile col Bologna, così come Dybala.

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