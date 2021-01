Riecco la coppia d’assi Lukaku e Lautaro per l’assalto nerazzurro

Con la Roma non sarà facile, ma l‘Inter dovrà dimostrare di non essersi fatta distrarre dalle voci di cessione del club e dal caso Eriksen. “Non entro in questi discorsi, sono delicati. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare”: ha chiosato Antonio Conte. Il tecnico ritrova Lukaku, a fianco al belga ci sarà Lautaro Martinez. Quando Lukaku gioca, si sente: dati alla mano i nerazzurri sono Romelu dipendenti, ricorda Salvatore Riggio sul Messaggero. Se non c’è o non gioca dal primo minuto, l’Inter fa fatica. Due gare saltate per infortunio quest’anno, nessuna vittoria (Parma e Real Madrid). Contro Sassuolo, Atalanta e Sampdoria invece (gare in cui il belga è entrato dalla panchina) è arrivato soltanto un successo, contro gli emiliani. Insomma, con Lukaku in campo è tutta un’altra squadra.