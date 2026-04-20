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Riecco Dybala: l’argentino e Wesley in gruppo in settimana. E spera anche Koné

Riecco Dybala: l’argentino e Wesley in gruppo in settimana. E spera anche Koné - immagine 1
La Joya dovrebbe andare in panchina col Bologna. Pronto invece il brasiliano
Redazione

In un quadro complicato, arrivano anche segnali incoraggianti in vista della prossima trasferta. Contro il Bologna, infatti, possono rivedersi tre pedine importanti: Wesley, Koné e Paulo Dybala. L’argentino è atteso in gruppo a partire dalla prossima settimana, e dovrebbe andare in panchina in terra emiliana. Ancora più avanti Wesley, rimasto precauzionalmente a riposo contro l’Atalanta. Come scrive Daniele Aloisi su il Messaggero spera anche Konè, che Gasperini ha inserito ieri tra i giocatori vicini al rientro. Una buona notizia, sì. Ma con la Roma che perde pezzi a ogni partita, resta la sensazione di una corsa contro il tempo.

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