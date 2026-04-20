Riecco Dybala: l’argentino e Wesley in gruppo in settimana. E spera anche Koné

In un quadro complicato, arrivano anche segnali incoraggianti in vista della prossima trasferta. Contro il Bologna, infatti, possono rivedersi tre pedine importanti: Wesley, Koné e Paulo Dybala. L’argentino è atteso in gruppo a partire dalla prossima settimana, e dovrebbe andare in panchina in terra emiliana. Ancora più avanti Wesley, rimasto precauzionalmente a riposo contro l’Atalanta. Come scrive Daniele Aloisi su il Messaggero spera anche Konè, che Gasperini ha inserito ieri tra i giocatori vicini al rientro. Una buona notizia, sì. Ma con la Roma che perde pezzi a ogni partita, resta la sensazione di una corsa contro il tempo.