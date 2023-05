Ricordi da scudetto: festeggia la Roma ‘83

Amarcord tra campioni, amici e fan. L‘8 maggio saranno passati 40 anni (1983-2023) dal pareggio 1-1 di Genova che portò alla vittoria matematica del secondo scudetto della Roma, scrive così Lucilla Quaglia su Il Messaggero. Per celebrare questa ricorrenza, è iniziata una articolata rimpatriata tra gli ex giocatori di quella squadra. Tra i primi ad arrivare Luciano Tessari, vice allenatore nell’anno dello scudetto. In molti si fermano sulla porta d’ingresso, curiosi della festa romanista. Ecco Francesco Fiorini, figlio dell’immortale Lando, voce della Capitale, con la moglie Jara. Poco dopo compare, a piedi, Rosella Sensi, in elegante giacca a quadri bianca e nera. Tra i gloriosi giocatori del quarantennale posti prenotati per Roberto Pruzzo, Sebino Nela, Franco Tancredi, Pietro Vierchowod, Ubaldo Righetti, Franco Superchi, Michele Nappi, Odoacre Chierico, Alberto Faccini, Claudio Valigi, Paolo Giovannelli, Alessandro Biagini, Roberto Scarnecchia, ora noto chef, e Maurizio Iorio. Una scelta fortemente voluta da Dan Friedkin, presidente della Roma, che saluta il neo Ceo della As Roma Lina Souloukou. Brindisi fino a tardi alla gloria che fu.