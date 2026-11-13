Il Chelsea era pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro più il prestito di Jamie Gittens, proprio l’esterno offensivo che la Roma cercava disperatamente. A rivelarlo oggi è il Messaggero. Ma Gian Piero Gasperini non volle sentire ragioni: Manu Koné doveva restare a Trigoria. Un muro alzato nell’ultimo giorno del mercato estivo che descrive bene l'importanza per Gasp del centrocampista francese. Il retroscena sottolinea come il rapporto tra Koné e Gasperini non fosse stato sempre semplice, soprattutto nel finale della scorsa stagione. Adesso, però, la situazione è cambiata. Manu è diventato uno degli uomini più importanti della Roma, soprattutto per la sua capacità di proteggere la difesa, recuperare palloni e trasformare rapidamente l’azione da difensiva in offensiva. A confermarlo sono anche i numeri. Tornato titolare contro il Sassuolo dopo tre settimane di stop per una lesione muscolare, Koné ha completato tutti i 56 passaggi tentati, vincendo cinque duelli su sei e recuperando tre palloni. La prossima estate però la situazione potrebbe cambiare. I top club potrebbero tornare alla carica e il giocatore non ha mai nascosto di voler tornare a Parigi prima o poi.