Il Messaggero

Raspadori, è il giorno della verità. Fiducia per Vaz, Dragusin in stand-by

Il difensore ha dato il suo ok, ma il Tottenham chiede il riscatto obbligatorio. Piace Fortini
Redazione

Raspadori sì, Raspadori no. E' ancora questo il dilemma che sta caratterizzando il mercato giallorosso. Quella di oggi sarà la giornata decisiva in un senso o nell'altro. Ieri il calciatore ha avuto un lungo confronto con gli agenti che sono volati a Madrid, ora è attesa solamente la sua risposta. L'accordo con l'Atletico è stato trovato, per l'attaccante pronto un contratto fino al 2030 (in caso di riscatto) e uno stipendio da 3,6. Gasperini lo attende impaziente mentre sembra aver perso le speranze su Zirkzee. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. L'alternativa è Robinio Vaz, i rapporti col Marsiglia sono ottimi e c'è fiducia. La valutazione è alta, intorno ai 20 milioni, ma la squadra francese non può permettersi scontri perché dovrà versare il 15% dell'incasso al Sochaux. Sul taccuino ci sono sempre i nomi di Giovane e Gudmundsson. Il Napoli vorrebbe Ferguson, ma l'irlandese ha chiuso a ogni trasferimento. Domani ci sarà un contatto tra la Roma e la Fiorentina per parlare di Baldanzi che col Torino tornerà a disposizione ed è pronto a salutare ma solo quando arriverà un nuovo giocatore davanti. Si parlerà anche di Fortini, esterno sinistro della viola che vorrebbe rimanere a Firenze. Nella giornata di ieri altri contatti con l'agente di Dragusin, ma il Tottenham vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo.

