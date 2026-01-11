Raspadori, è il giorno della verità. Fiducia per Vaz, Dragusin in stand-by

Raspadori sì, Raspadori no. E' ancora questo il dilemma che sta caratterizzando il mercato giallorosso. Quella di oggi sarà la giornata decisiva in un senso o nell'altro. Ieri il calciatore ha avuto un lungo confronto con gli agenti che sono volati a Madrid, ora è attesa solamente la sua risposta. L'accordo con l'Atletico è stato trovato, per l'attaccante pronto un contratto fino al 2030 (in caso di riscatto) e uno stipendio da 3,6. Gasperini lo attende impaziente mentre sembra aver perso le speranze su Zirkzee. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. L'alternativa è Robinio Vaz, i rapporti col Marsiglia sono ottimi e c'è fiducia. La valutazione è alta, intorno ai 20 milioni, ma la squadra francese non può permettersi scontri perché dovrà versare il 15% dell'incasso al Sochaux. Sul taccuino ci sono sempre i nomi di Giovane e Gudmundsson. Il Napoli vorrebbe Ferguson, ma l'irlandese ha chiuso a ogni trasferimento. Domani ci sarà un contatto tra la Roma e la Fiorentina per parlare di Baldanzi che col Torino tornerà a disposizione ed è pronto a salutare ma solo quando arriverà un nuovo giocatore davanti. Si parlerà anche di Fortini, esterno sinistro della viola che vorrebbe rimanere a Firenze. Nella giornata di ieri altri contatti con l'agente di Dragusin, ma il Tottenham vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo.