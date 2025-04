Ranieri: “Non dico bugie”

Roma-Juve sullo sfondo. Ranieri risponde alle domande che si susseguono e da abile paroliere dice tanto senza svelare nulla. Posta in palio troppo alta per lasciarsi scappare una seppur minima indicazione. "Lei torna sulla questione allenatore... no, non dico bugie". E' serio, anche un pizzico contrariato. Perché questa vicenda del futuro tecnico rischia di distogliere l'attenzione sul presente. Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il 17 aprile, giorno dell'allenamento al Tre Fontane, si sarà già capito molto della corsa al quarto posto. Perché la Roma avrà affrontato sia la Juventus sia la Lazio. Si parte domani, contro i bianconeri: "E' una grande partita. Lotteremo e daremo tutto. Chi giocherà? Chi corre di più". Non c'è tempo per pensare al fatto che la Roma, al di là del derby d'andata, non ha mai vinto in stagione contro una big, venendo eliminata in Coppa Italia dal Milan. La Juventus è rimasta imbattuta in otto delle ultime nove partite contro la Roma in campionato, l'unico successo dei giallorossi è arrivato il 5 marzo 2023.