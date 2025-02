Ranieri felice ma frena su Goglichidze: “Non arriva nessuno”. Spunta Nelsson

L'urlo di gioia di Ranieri al 92 è la fotografia più bella della serata dell'Olimpico, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Dopo la vittoria contro l'Eintracht l'allenatore voleva una risposta da tutti, soprattutto da chi sta giocando di meno. "Ho bisogno di tutto il gruppo", aveva detto qualche settimana fa e non ha avuto paura di fare turnover contro il Napoli primo in classifica: "Avevamo giocato giovedì sera, quindi non potevo mettere gli stessi. I meccanismi sono diversi ma mi sembrava giusto iniziare con sei undicesimi nuovi e poi cambiare, quando il Napoli poteva essere stanco. In Europa ho messo tutti i titolari, a Udine no perché venivamo da Alkmaar dove abbiamo giocato in un campo sabbioso. Ho la fortuna di allenare ragazzi meravigliosi. Il pareggio è meritato, abbiamo fatto anche un buon secondo tempo". Ranieri è tornato a parlare delle voci di mercato su alcuni calciatori: "Nessuno mi è venuto a chiedere di andare via. Altrimenti li avrei portati all'aeroporto. Stanno tutti bene a Roma, giuro. Goglichidze? Non arriva (ride, ndc)".