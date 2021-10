Rabbia e orgoglio, questa Roma meritava di più

Veretout sbaglia il rigore. La Juve di Allegri fa il minimo, ma incassa il massimo

Veretout sbaglia il suo primo rigore in giallorosso e la Roma, sempre al 4° posto da sola, cade ancora allo Stadium: 12 ko su 13 tentativi. E nessun pareggio, che più di altre volte avrebbe meritato in questo viaggio, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. La Juve, con la carambola aerea Bentancur-Kean, si aggiudica la sfida e risale in classifica: 1-0. Fa il minimo, ma incassa il massimo. Allegri conquista il 5° successo di fila (4° del torneo), Mourinho torna a casa con il pieno di insulti della tifoseria bianconera e con la rabbia per i fischi contrari di Orsato. Mano di Cuadrado sul gol bianconero e rete tolta ad Abraham quando ha concesso il rigore poi parato da Szczesny. Non c'è niente da fare, questa partita non si può proprio giocare senza veleni. Viña è il simbolo della spinta romanista che però non sarà efficace concreta. Il mancino decollerà a sinistra dopo aver concluso la sua traversata transoceanica planando allo Stadium. La novità bianconera in attacco: c'è Kean accanto a Chiesa, con Bernardeschi abbassato a sinistra. La mossa è di facile lettura: è la notte in cui vale la pena osare, rendendo il 4-4-2 più spregiudicato. Eppure in partenza a essere spavalda è la Roma. Szczesny respinge il colpo di testa di Mancini, Chiellini devia in angolo il destro di Pellegrini. La Juve è ancora in letargo. Si sveglierà dopo un quarto d'ora, appena trovato il vantaggio, spegnendosi definitivamente nella ripresa. Chiesa, invece, non si accende mai.