Koné si è preso la scena nel suo esordio Mondiale con la Francia, ma non solo per quanto fatto in campo. Il centrocampista giallorosso è stato tra i protagonisti della vittoria per 3-0 contro l’Iraq, una gara che lo ha visto titolare e subito inserito nei meccanismi della nazionale francese. Il classe 2001 ha raccontato anche le sensazioni del match e della lunga interruzione che ha caratterizzato la partita: “Sembrava interminabile, ma siamo rimasti professionali. Ci siamo detti che dovevamo tornare con la stessa mentalità. È stata una lunga attesa, ma abbiamo risposto bene”. Koné ha poi parlato - come riporta l'Equipe - della prestazione e dell’approccio alla gara: “Abbiamo ottenuto una vittoria importante. Per me era la prima volta al Mondiale, ma eravamo concentrati e pronti. Siamo professionisti e abbiamo saputo gestire tutto nel modo giusto”. Il centrocampista ha commentato anche la sua titolarità: “Non l’ho vissuta come una sorpresa. Mi sono sempre detto di farmi trovare pronto. È successo e sono orgoglioso. Abbiamo vinto 3-0 e questa è la cosa più importante”. Infine, spazio anche a un curioso episodio in conferenza stampa. Alla domanda in italiano, Koné non è riuscito a comprendere e ha risposto con un sorriso: “Lo ammetto… l’italiano… non c’è un traduttore?”.