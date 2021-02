Quei maledetti scontri diretti

Fonseca ha tutte le carte in regola per evitare le Forche Gaudine a Benevento, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica ‘Curva Sud’.

Una volta successe, ma fu un fatto talmente raro da essere ricordato nei libri di Storia. Al contrario, la Roma deve vincere, se vuole tenere il passo con la zona Champions. Terzi, quarti, quinti, chissà?

La discussione: bisogna fare più punti della Lazio, dell’Atalanta e del Napoli per avere almeno il quarto posto. Senza parlare della Juve che ci ha battuto. Ma anche con le altre tre l’ideale sarebbe vincere gli scontri diretti di ritorno che ancora ci aspettano perché quelli di andata li abbiamo persi male. Qui Dzeko non c’entra, Fonseca di più, però ha la possibilità di vincere le altre, come ha già fatto.