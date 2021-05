Quale futuro per Totti?

L'ex capitano è attratto dalle novità che ci sono a Trigoria e potrebbe rientrare con ruoli nuovi. Ecco tutte le possibilità

Francesco Totti ha aperto a un suo ritorno alla Roma. È attratto dalla nuova proprietà e dalla possibilità di lavorare con Mourinho. Ecco, secondo Il Messaggero, tutti gli scenari per il suo futuro. Il primo è diventare vicepresidente. Un ruolo d'immagine e, allo stesso tempo, operativo. Una figura che viaggia fianco a fianco della proprietà: oggi il vicepresidente è Ryan Friedkin. L'esempio di riferimento è Javier Zanetti. La secondo possibilità è diventare direttore tecnico, un ruolo che manca dentro Trigoria. Francesco potrebbe essere affiancato a Mourinho per dedicarsi al gruppo. Lo Special One ha sempre avuto al suo fianco un ex che lo aiutava. Si è parlato di Amelia e si sono ipotizzati i nomi di De Rossi e Samuel. Totti potrebbe essere l'uomo di campo nello spogliatoio. Una figura carismatica. La terza possibilità è fare il direttore sportivo. Ci sono allenatori come Mourinho, bravi ad attrarre i giocatori per la loro storia. E ci sono giocatori che hanno questo stesso potere. È il caso di Totti, che "ds" lo era pure quando giocava. Totti al fianco di Pinto insomma. Una sorta di punto di riferimento per la costruzione delle squadre. Un ruolo operativo, di campo. L'ultima possibilità sarebbe affiancare Bruno Conti nel settore giovanile. Può tornare alla Roma per dedicarsi alle giovanili, che attualmente non hanno un vero e proprio responsabile.