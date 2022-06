Pronta l’accelerazione per Celik. Frattesi attende l’ok del Sassuolo

Il turco potrebbe firmare nei prossimi giorni il quinquennale concordato con la società

Redazione

Tiago Pinto si concentra anche sulle uscite da definire possibilmente entro il 30 giugno. Ieri a Milano il gm della Roma ha partecipato a una lunga riunione con il ds del Milan Massara, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. È stato definito il riscatto di Florenzi a 2,5 milioni: i giallorossi hanno acconsentito a uno sconto di circa la metà su quanto pattuito inizialmente.

Poi, è stato proposto Veretout. Massara non ha chiuso la porta, le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni. A Casa Milan è andato in scena anche un incontro con gli agenti italiani di Roger Ibanez, non si è parlato del centrale ma di Douglas Luiz.

Restando in difesa, Calafiori rientrerà a Trigoria dopo il prestito deludente al Genoa. Pinto ha incontrato l’avvocato Rafaela Pimenta per stabilire i termini del rinnovo e trovare una nuova soluzione per la prossima stagione. In pole c’è la Salernitana, in seconda battuta Cremonese e Basilea, verrà ceduto a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, in entrambi i casi ci sarà la percentuale sulla rivendita.

Capitolo entrate: in accelerazione la trattativa tra Roma e Lille per Zeki Celik. Il turco potrebbe firmare nei prossimi giorni il quinquennale concordato con la società. Pinto non ha abbandonato la pista Guedes, l’affare può essere fattibile grazie all’aiuto del super procuratore Jorge Mendes che vorrebbe portarlo alla corte di Mourinho. Il Valencia lo valuta 38 milioni, ma ci sono margini per abbassare il prezzo, magari inserendo Carles Perez nell’accordo. Frattesi attende il via libera del Sassuolo, le due società stanno vagliando l’inserimento di contropartite (Volpato, Felix, Missori e Tripi).