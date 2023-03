Pratica, solida e cattiva: finalmente la squadra assomiglia a Mourinho

"Ha vinto l'atteggiamento". Provate a dargli torto. La Roma che supera di misura la Juve, riaggancia il treno Champions e sfodera una prestazione da sporca dozzina, è l'emblema del manifesto mourinhana. Pratica e cattiva, con i fedelissimi di José che danno l'anima in campo per far felice il loro profeta, deluso dopo la prestazione di Cremona, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. E così Mancini si riscopre Dunga, Smalling annichilisce Vlahovic, Pellegrini si sdoppia nel ruolo di falso nueve e mediano, il soldato Matic si trasforma nella proiezione del lider maximo portoghese in campo. In una delle notti più attese dal tifoso (l'altra non può essere che il derby), la Roma si riscopre Special. E lo fa dopo un sali e scendi di umori, sensazioni e prestazioni che l'ha portata in stagione ad avere più volti di un Giano Bifronte. Sciatta (come a Razgrad, Udine o contro i Balla-boys, ieri ko 3-2 contro il Sassuolo), esaltante e perché no, divertente (leggi primo tempo con il Salisburgo) ma soprattutto pratica, fisica, pronta allo scontro.