Poker Roma, il sogno può continuare

La Roma brilla, vince e torna a sognare. Con la Viola è uno show. Del resto, ne ha perse troppe di occasioni per lasciarsi scappare anche questa: il successo, netto (4-0), contro la Fiorentina è la conferma che la corsa per il quarto posto è apertissima, oltreché bellissima. Gasp è li, al comando della sua banda, che deve dimostrare di saper andare oltre l'anonimo sesto posto che ha caratterizzato gli ultimi anni. La Roma - scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero - mostra il meglio di sé, Malen è il solito protagonista pur senza gonfiare la rete, ma calcia come Vialli e vola come Voeller, allargando le ali per gli altri. Mancini la sblocca, Wesley la consolida ed Hermoso chiude il conto in 45'. Poi, Pisilli allunga la fe sta, con un colpo di testa su assist perfetto di Malen. il Milan risucchiato e in picchiata, il Como bello ma che bal a fino a un certo punto, la Juve che cerca l'autodistruzione. La Roma ci è si è ritrovata soprattutto dopo aver risolto (o quasi) i problemi interni, allontanando i veleni in famiglia. Ranieri non c'è più, Massara, che continua a parlare in nome e per conto della Roma, è lì in attesa di giudizio. C'è Gasp, però, un uomo (per ora) solo al comando, con la squadra e un popolo ai suoi piedi. otto lunghi anni. Tre giornate per provarci, con un calendario non impossibile e ora la Roma è quinta (con un piede in Europa League) a meno tre dal terzo posto (Milan) e a meno un dal quarto (Juve), avendo scavalcato il Como (sesto e sotto di due lunghezze dai giallorossi). Il problema sono gli sconti diretti, che condannano i giallorossi.