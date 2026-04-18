Questa sera – dopo una settimana di fuoco – Gasperini potrà pensare solamente al calcio giocato per novanta minuti. L’appuntamento con l’Atalanta è uno di quello da non sbagliare anche perché è l’ultima occasione per battere una delle prime sette in classifica e blindare quantomeno il sesto posto, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. L'emergenza, però, non abbandona la Roma. Ritorna Mancini, ma non ci saranno Koné, Dybala, Dovbyk, Pellegrini e Ferguson. Non ci sarà neanche Wesley e a proposito di tensioni extra campo la situazione legata al brasiliano è un caso. Secondo il tecnico è pronto, ma lo staff medico frena. Chi viaggia verso la convocazione è Pisilli: ha superato il test in campo e se darà risposte positive questa mattina può anche partire titolare. La caviglia sinistra fa meno male e si gioca il posto con El Aynaoui a centrocampo.
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Pisilli recupera e si gioca il posto con El Aynaoui. Nessun ritiro pre Atalanta
Gasperini ieri ha lasciato il via libera alla squadra, nessun ritiro e appuntamento a questa mattina a Trigoria
Scelte obbligate nelle altre zone. Malen guiderà il pacchetto offensivo e va a caccia di un altro incredibile record. È già a 10 gol, in Serie A solamente Maxi Lopez (11) e Balotelli (12) hanno fatto meglio per quanto riguarda gli acquisti invernali. Alle sue spalle El Shaarawy e Soulé. Curiosità: Gasperini ieri ha lasciato il via libera alla squadra, nessun ritiro e appuntamento a questa mattina a Trigoria.
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