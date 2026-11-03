Questa sera il giro di boa della fase campionato di Champions. A centrocampo, al fianco di de Roon ci sarà Pisilli. Sulla trequarti Cristante, ma la carta Mora non è da escludere. Intoccabile la coppia Soulé-Malen. A sinistra Wesley, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, mentre a destra Rensch insidia Lulli. Dietro Gasperini farà affidamento ai suoi uomini migliori: pronto il terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. Rischia Balerdi che ieri si è allenato con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. In porta Gollini che torna a Manchester dopo l'esperienza nelle giovanili dal 2012 al 2014. Out ancora una volta Svilar, Koné e Dybala. Gli ultimi due sperano di esserci sabato contro il Sassuolo. Presenza non scontata.