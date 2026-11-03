Agli occhi del popolo giallorosso, questo Manchester United-Roma è come il film "Karate Kid" Daniel, ragazzo di 17 anni, appena trasferito a Los Angeles, viene bullizzato e menato da Johnny, campione di karate. Daniel si affida al "signor Miyagi", un allenatore-filosofo giapponese e alla fine si vendica sdraiando il bullo in un torneo. La Roma è stata bullizzata dal Manchester United nella notte del 10 aprile 2007, "la più brutta della mia vita", disse Totti, quarti di Champions: 7-1. E poi una seconda volta il 29 aprile 2021, semifinale di Europa League: 6-2. Tredici palloni in rete in due viaggi. Non c'è mai stato un momento migliore di questo per vendicarsi perché la Roma educata dal signor Gasperini, scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport, non è mai apparsa così superiore ai Diavoli Rossi e, soprattutto perché, 2 di quei 7 gol li segnò Michael Carrick, allenatore dello United a un centimetro dall'esonero. La strategia di gara dei giallorossi: guardia alta e concentrazione a palla fin dal calcio d'inizio, per evitare un gol che incendierebbe Old Trafford e rianimerebbe una squadra con l'autostima sotto i tacchetti. Affrontare ora lo United, prima che il nuovo tecnico lo rialzi, è un vantaggio. La Roma deve approfittarne, perché non ha poi in calendario partite dai 3 punti assicurati, a cominciare dalla prossima col Psg.