Pinto: “Zaniolo pensa solo a sé”, Mourinho: “Vedrete, resterà qui”

A Trigoria non è arrivata ancora una proposta che soddisfi in pieno la Roma

Nicolò Zaniolo ha scelto di voler lasciare la Roma, si è tirato fuori dai convocati fino al 31gennaio, ma non ha nessuna offerta di acquisto, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. José Mourinho spiega cosa sta accadendo e lo fa con serenità. senza un briciolo di rancore. Racconta tutti i passi che hanno portato alla frattura, difende Tiago Pinto, ma non attacca il giocatore: "Nicolò è importante e ha un valore alto di mercato, ma le offerte | che sono arrivate sul tavolo sono impossibili da accettare. Per questo penso che il 1° febbraio sarà qui con noi".