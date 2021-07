Pinto alza l’offerta per Xhaka e punta Vina come vice Spina

Justin Kluivert apre al Nizza, che offre un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Robin Olsen è invece nelle mire del Lille

L'arrivo di Mourinho non ha cambiato le strategie del club: cedere per acquistare, ed è proprio in quest'ottica che saranno importanti le prossime cessioni, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.