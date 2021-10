Pieri: “Orsato ha sbagliato. E poi il Var…”

L'ex arbitro dice la sua riguardo gli episodi controversi di Juventus-Roma

Il gol annullato ad Abraham fa ancora discutere. Ma come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, Tiziano Pieri, ex arbitro e opinionista Rai, ha invece le idee chiare: “E’ una lettura sbagliata di un’eccellenza del fischietto. Tutto nasce dal contatto precedente tra Danilo ed Abraham, Orsato porta il fischietto in bocca avendo un dubbio. Quando Szczesny subito dopo esce in modo rovinoso su Mkhitaryan, fischia. E’ stato un gesto istintivo, in questo caso ha sbagliato".