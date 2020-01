Pescara, scontri fuori dallo stadio: condannati 7 ultrà della Roma

Scontri fuori dallo stadio e resistenza a pubblico ufficiale. Come riporta Il Messaggero, nel pomeriggio di ieri, 7 tifosi della Roma sono stati condannati a 6 mesi di reclusione dal tribunale di Pescara, per gli scontri risalenti all’8 agosto del 2010, fuori dallo stadio Adriatico prima dell’amichevole tra il Pescara e la formazione giallorossa. Assolti per non aver commesso il fatto, invece, altri 14 imputati: si trattava di 9 tifosi abruzzesi e 5 della Roma. Gli imputati erano accusati anche di violazioni della normativa a tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, ma sono stati condannati solo per resistenza a pubblico ufficiale aggravata: l’altro reato è già prescritto.